女優の沢口靖子が、10月スタートのフジテレビ系ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』(毎週月曜21:00〜)に主演することが31日、発表された。沢口が同局のレンドラに主演するのは、『お江戸捕物日記 照姫七変化』(1990年)以来、35年ぶりとなる。沢口靖子『絶対零度』シリーズのシーズン5にあたる今作。シーズン1(2010年)ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2(11年)では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・