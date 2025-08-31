◇関西六大学野球秋季リーグ戦大商大4―3大院大（2025年8月30日GOSANDO南港）大商大が4―3で大院大を破り、開幕戦を白星で飾った。5月21日に少女への不同意性交容疑で逮捕され、6月10日に不起訴処分で釈放された蜷川大（4年）は「5番・捕手」でフル出場して4打数1安打だった。今春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を達成。しかし、4月22日に冨山陽一前監督が道路運送車両法違反の疑いで逮捕されたのに続く不祥