中国政府が打ち出した新たな政策パッケージが注目を集めていると中国メディアが伝えた。8月中旬、個人消費ローンとサービス業向け融資に対する財政利子補助政策が発表され、中央レベルでは初めてとなる本格的な消費支援策として位置付けられた。中国通信社（CNS）によると、今回の利子補助政策は特に画期的な特徴を有している。従来の政策が主に供給側や投資面を支援してきたのに対し、新政策は需要側に直接働きかける設計となって