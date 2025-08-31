現地８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトが町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。３−１で勝利して開幕２連勝を飾った。この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せたのが、４−２―３−１の右サイドハーフで先発した堂安だ。まずは17分、敵陣ペナルティエリア手前の右寄りでパスを受けると、素早い反転から左足を一閃。鮮やかなコントロールショット