東京ヴェルディは８月30日、J１第28節で横浜FCとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドローに終わった。試合を通して思うようにボールを握れなかった。お互いに前線へのロングボールを使い、シンプルな攻撃の応酬となったなかで、東京Vはなかなか浮き球のボールを収められず。前進ができなかった。城福浩監督は「もっと我々らしくボールを回したかったし、反省点は多々ある」と攻撃での課題を口にする。それでも劣勢のな