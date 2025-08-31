センダイガールズプロレスリング（仙女）のワールドシングル王者の橋本千紘（３３）が?レスリングの魂?を女子プロレス界に根付かせるため、奔走している。橋本は日大時代、世界学生選手権３位に輝いたほどのレスリングエリートだ。６月からは無償で女子プロレスラー向けのレスリング講習会を月に１度、主催している。３日に行われた第３回では、垣根を越えて８団体（フリーも含む）から３０人のレスラーが集まった。この会を