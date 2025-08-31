ＤＤＴ３１日の東京・後楽園ホール大会でＭＡＯ（２８）を迎えてＶ４戦を行うユニバーサル王者の鈴木みのる（５７）が、返り討ちに自信をみなぎらせた。みのるは３０日、ＤＤＴの錦糸町大会に出場。スーパー・ササダンゴ・マシンの?親友?であるマッスル坂井の「引退１５周年記念試合」相手を務めた。２０１０年１０月の引退試合でも相手を務めたみのるは、序盤から厳しい攻めで坂井を追い込む。途中、増殖するササダンゴや急所