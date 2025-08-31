ºå¿À£³¡½£²µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£³£°Æü¡Ë¡½¡½ºå¿À¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¸Þ²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢µß±ç¿Ø¤¬È¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£¹¤È¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï£²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ì²¡¤·¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬£³ÈÖ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ´ßÅÄ¤¬£´ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯°Õ¼±¤»¤ºÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤âÃ´¤Ã¤¿¡Ö£´ÈÖÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ£³°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¡££³ÅÙ½Ð