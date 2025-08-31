「新馬戦」（３０日、札幌）単勝２・５倍の１番人気に支持されたリュウカルネ（牡２歳、父ドレフォン、母ゴールドチェイス、美浦・伊藤圭）が３馬身半差で快勝。道中は２番手でレースを進め、４角で先頭に並び掛けるとそのまま後続を引き離した。横山武は「完勝だったと思います。まだ緩くてこれからの馬だけど、調教で能力を感じていたし、楽しみにしていました。先頭に立つと物見をして、最後も集中し切れていなかったので