¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Ãæµþ¡Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Éã¥ß¥Ã¥­¡¼¥¢¥¤¥ë¡¢Êì¥Û¡¼¥Þ¥ó¥Ô¥¯¥·¡¼¡¢·ªÅì¡¦ÎëÌÚ¹§¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Á°È¾£³£Æ¤ò£³£´ÉÃ£´¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÆó¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¸åÂ³¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤ÆÆ»Ãæ¤â¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ê¤É²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬È¼¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¡£ÎëÌÚ¹§»Õ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·