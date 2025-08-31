「日本海Ｓ」（３０日、新潟）今年も楽しみな逸材がＶを飾った。ドゥレッツァ→ヘデントールと２年連続でＧ１馬を輩出している出世レースを制したのはゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴）。３番手追走から４角先頭の横綱相撲でライバルの猛攻を退けた。坂井は「一戦ごとに力をつけています。道中の雰囲気も良くなっていると感じました。早めに来られたけど、かわされる感じもなく、この先が楽しみです」と素質を高く評価