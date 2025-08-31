９月３日付で現役を引退する和田翼騎手（３１）＝栗東・谷＝が３０日、ラストライドを終えた。先輩の川田から託されたアンダーシャツを着用し、中京７Ｒで所属厩舎の管理馬でもある７番人気シゲルオトヒメ（牝６歳）に騎乗。後方から追い上げたが、１０頭立ての９着だった。１３年の騎手人生を振り返り、「長かったようでアッという間。一瞬でした。何回も涙は我慢しました。この経験を生かして次のステップへ。これからは（この