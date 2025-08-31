¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤È¸À¤ËÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À­¤Ï7Ç¯Á°¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼õ¸³¤ÇÃæÉôÃÏÊý¤Ë°Ü½»¡£¤½¤³¤«¤é¤¹¤°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤­¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂç³Ø¹ç³Ê¸å¤ËÅÝ¤ì¡ÖËö´ü¤¬¤ó¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ê¤¿¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢´ñÀ×Åª¤ËÅ¾°Ü¤äºÆÈ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¢¿¦¤òµ¡¤ËÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÈÃÏ¸µ¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§À¾²®À¾»Ò¡Ë¡Ö¸À¤Ã