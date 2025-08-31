女子プロレスラーのダンプ松本（64）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。プロレスの“流血”について語った。この日、ダンプは女優飯島直子（57）と東京・千歳船橋の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。「極悪同盟」のヒールレスラーとして女子プロレスブームを牽引し、暴れまわってきたダンプに、飯島が試合における流血について質問した。するとダンプは「（当時は血を）拭いたら怒られる