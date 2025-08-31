男子シングルス2回戦、マイクシャクが勝利後にテニス全米オープンでの1人のファンの心ない行動に、批判が殺到している。現地28日の男子シングルス2回戦で勝利したカミル・マイクシャク（ポーランド）が、ファンの少年に帽子をプレゼントしようとしたところ、男性が強奪。Xでは「極悪非道」「大馬鹿野郎オブ・ザ・イヤー」などの声が上がった。現地28日の男子シングルス2回戦。世界ランク76位のマイクシャクが、同9位のハチャノ