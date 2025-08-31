°µÅÝÅªÈþËÆ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¶õ¼ê²È¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó(C)Getty Images2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤¬¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÀµÌÌ¤È²£´é¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ï²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¨