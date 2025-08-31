ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤¬¡¢30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÁíÀª96¿Í¤ÈÁ÷¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ÖWe are the No Borders!!¡×¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤â°ì½ï¤Ë¡ª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾ÐÅÀ¡×¤Ê¤É¤òÁ÷¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ