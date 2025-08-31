女子プロレスラーのダンプ松本（64）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。最近、体重が“激やせ”したことを明かした。この日、ダンプは女優飯島直子（57）と東京・千歳船橋の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。飯島から「ダイエットとかする？」と聞かれたダンプは「するする。1年中する」と答えた。そして「そんでね、最近ね、30キロやせたのよ。だけどね、誰も気づいてくれないの。誰1人