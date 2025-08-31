フリーアナウンサー徳光和夫（84）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。自身が出演するテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」でおなじみの“居眠り”を自虐的に語るシーンがあった。この日は俳優三浦友和（73）がゲスト出演した。三浦は1972年（昭47）に20歳で俳優デビューし、その年にフジテレビ系「剣道一本！」の主演に抜てきされるなど一気に多忙に。新