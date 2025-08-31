¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç4¡½5¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¿ÀµÜ¡Ë¹­Åç¤ÏÂ¼¾å°ì¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤ÆÏ¢¾¡¤¬5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤âÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê4ÈÖ¤ÎÀ¨¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë3È¯¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£À¨¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î4ÈÖ¤ËÃ¦Ë¹¤«¤Ê¡×5Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ç24Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¿¹²¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¤¬2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè