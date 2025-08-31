◆イースタン・リーグロッテ１―８巨人（３０日・ロッテ）無傷の７連勝だ。巨人の育成２年目右腕・園田純規投手（２０）が１０安打を浴びながら６回を無失点に抑える粘りの投球でチームに勝利をもたらした。イースタン・ロッテ戦（ロッテ浦和）に先発し、チームトップの７勝目。１０登板で防御率は１・３３、しかも無敗だが、「（援護点を）もらってばかりなので。実質２勝くらいです（笑）」と控えめに喜んだ。捕手の山瀬と