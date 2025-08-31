[8.30 ラ・リーガ第3節 オビエド 1-0 ソシエダ]ラ・リーガは30日、第3節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダは昇格組のオビエドに0-1で敗れて今季初黒星を喫した。久保は4-2-3-1の右サイドハーフで先発したが、2本のシュートが不発に終わり、今季最も早い後半20分に途中交代。未勝利のまま日本代表合流を迎える形となった。一方、2000-01シーズン以来25年ぶりの1部復帰を果たしたオビエドはこれが今季初白星となった。試合