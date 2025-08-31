【ブンデスリーガ第2節】(WWKアレーナ)アウクスブルク 2-3(前半0-2)バイエルン<得点者>[ア]クリスティヤン・ヤキッチ(53分)、M. Kömür(76分)[バ]セルジュ・ニャブリ(28分)、ルイス・ディアス(45分+4)、マイケル・オリーズ(48分)<警告>[ア]ジェフリー・ハウウェレーウ(31分)、ケベン・シュロッターベック(85分)、セドリック・ツェジガー(90分+8)[バ]コンラッド・ライマー(59分)、マイケル・オリーズ(59分)、