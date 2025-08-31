【カブール共同】国連女性機関（UNウィメン）は30日までに、アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンが停止している中学生以上の女子教育について、アフガン人の92％が「教育を受けることが重要」と考えているとする調査結果を発表した。タリバンの女性抑圧策の象徴でもある政策を国民は支持していない実態が浮き彫りとなった。タリバン復権から5年目に入ったが、タリバン暫定政権を正式承認したのはロシアだけにとどまって