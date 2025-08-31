本日取り上げる新潟11Rの新潟記念は、指数76ポイント以上の4頭によるV争いとの見立て。◎には（11）コスモフリーゲン（指数84）が指名された。先行力を武器に通算【5211】と抜群の好成績を残しており、前走の七夕賞は重賞初挑戦で逃げ切りV。初の新潟芝でも重賞連勝が可能と予測している。エリザベス女王杯優勝馬の（1）ブレイディヴェーグが指数2位（81）で○。▲（6）クイーンズウォーク（指数77）、☆（2）シェイクユアハート