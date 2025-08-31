【エンタメカレイドスコープ】ダチョウ倶楽部が今年、結成から40年を迎えた。お笑い道をまい進する一方で、リーダーの肥後克広（62）は俳優としても活躍。大女優との共演を機に「レッドカーペットを歩きたい」という夢ができた。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）と「ライブをしたい」と二刀流の夢は膨らむばかりだ。（西村綾乃）猛暑日の連続記録が続いた東京。茶色のタンクトップ姿で都内の取材場所に現れると、う