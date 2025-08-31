◇セ・リーグDeNA7―9中日（2025年8月30日横浜）DeNA・筒香が1試合3発で奮闘しても勝利にはつながらなかった。18年5月20日の巨人戦以来、7年ぶり2度目。横浜スタジアムでは初めての離れ業を演じても、むなしく空砲に終わった。ともに高橋宏から0―2の初回1死一塁で12号2ラン、2―2の3回2死で13号ソロ。そして、5―9へ突き放された直後の延長11回1死一塁では梅野から14号2ラン。午後10時を過ぎ、声援のみの応援となった本