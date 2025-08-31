これまで高みの上から見物していた男が、初めて地上に降り立った。NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第32回「新之助の義」で、乞食に扮して民衆に紛れ込み、打ちこわしを扇動するために不満を焚きつけたのは、あの一橋治済（生田斗真）に他ならなかった。 参考：『べらぼう』なぜ“お笑い芸人”を多数起用？有吉弘行、原田泰造らが物語に生むリアリズム 今や彼の悪行は、観ている人にとって周知の