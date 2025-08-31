¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿Í¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î11»Íµå¤ÎÍðÄ´¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëºå¿ÀÀï16ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»Íµå¤ò¶´¤à¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·ë¶É¤Ï¡ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Î»Íµå¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö²¬ËÜ¤ËÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡£½é²ó¤ËÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¼çË¤