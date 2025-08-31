◇パ・リーグ日本ハム2―6楽天（2025年8月30日エスコンF）日本ハムは投手陣が踏ん張れず、大きく勝ち越す楽天戦で白星を取りこぼした。先発の加藤貴が初回2死でボイトに先制ソロを被弾。直後に打線が2得点で逆転に成功する援護を得ながら、3回に再びボイトの同点二塁打などで逆転を許した。5回にも追加点を許して6回6安打4失点で6敗目。「いい流れを壊してしまい申し訳ない」と悔やんだ。7回には2番手・山本拓が1死し