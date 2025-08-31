◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―４広島（３０日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が３年ぶり２度目となる１試合３本塁打を全てバックスクリーンにたたき込む史上初の“離れ業”をやってのけた。負ければ自力ＣＳが消滅する危機を頼れる主砲が４打点で救った。衝撃の「村上ショー」が開演したのは０―２の２回だった。先頭で高橋のカットボールを捉えた。１２９メートルの反撃弾に「一発で仕留めることができまし