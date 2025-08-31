巨人の横川凱投手（２５）が３１日の阪神戦（甲子園）で２勝目を目指して先発する。３０日が２５歳の誕生日だった左腕の登板に両親が滋賀の実家から応援に駆けつける予定。「産んでもらった感謝というか、そういうのを勝ちで表せたらな、と思います」と思いをマウンドで体現することを誓った。前回、疲労を考慮して間隔を空けていた山崎の代役として２２日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発し、５回４安打無失点の好投で今季初勝利