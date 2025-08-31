白熱するメジャーMVP争いの行方米大リーグのレギュラーシーズンは残り1か月を切り、米国ではMVP争いの行方に焦点が当てられている。ドジャースの大谷翔平投手は、過去3度受賞。2021年、23年、24年に続く4度目への期待がかかる中、米敏腕記者は「各候補選手が成し遂げたことのみで判断すべきだ」と忠告している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、「シュワーバーとローリーがオオタニとジャッジを抑えてMVPになる