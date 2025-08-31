故障から復帰後29試合で14本塁打のヤクルト・村上宗隆(C)Getty Imagesヤクルトの村上宗隆が8月30日の広島戦（神宮）で3本塁打を放ち、5-4の勝利に大きく貢献。3本すべてをバックスクリーンに直撃させる離れ業を演じ、本拠地を熱狂させた。【動画】前日から3打席連発…村上宗隆の豪快なホームランをチェックまずは2点を追う2回先頭。広島先発・高橋昂也の2球目のカットボールをとらえ、中越え12号ソロ。続いては同点の3回2死三