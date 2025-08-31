◇パ・リーグロッテ6―4ソフトバンク（2025年8月30日ZOZOマリン）“幕張リュウセイ群”が、逆転勝ちを呼び込んだ。ロッテは1―4の6回、2点を返しなお2死一、三塁。8番・宮崎竜成の代打・寺地隆成が、フルカウントから有原のチェンジアップを中前へ。「なんとか食らいついて最後、浮いた変化球を一発で仕留めることができた」。右肘違和感のため、最近6試合でスタメンが1度しかない寺地だが、代打でのプロ初打点が同点適