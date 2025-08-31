巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）と高橋由伸氏（５０）が３０日、都内で「週刊ベースボール」創刊４０００号記念企画のトークショーに出演。松井氏は将来の巨人監督就任について「ジャイアンツの未来に自分自身が関わっても不思議はない」と否定せず、会場を沸かせた。約１０００人の観客が集まった会場が最も盛り上がったのは、司会者が“松井秀喜監督”についての話題を切り出した時だった。ひときわ大きな拍手がわき起こる中、