「日本ハム２−６楽天」（３０日、エスコンフィールド）敵地で開催の「ＳＴＡＲＷＡＲＳＷＥＥＫ」だが、主役は譲らない。“楽天のルーク”こと、ボイト内野手が３安打３打点と暴れ回る。「メジャーでもスター・ウォーズウィークがあるけど、僕は名前がルークなので、必ずルーク・スカイウォーカー。他のキャラクターになってみたいのは正直あります」。ちゃめっ気たっぷりに笑った。初回にまず先制８号ソロで勢いをつけ