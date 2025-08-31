「秋季高校野球広島大会・地区予選２回戦、広陵２３−０油木」（３０日、広陵グラウンド）部内暴力が発端となり、甲子園球場で開催された全国高校野球選手権大会を途中で出場辞退した広陵が、五回コールドで初戦を突破した。指導体制が変わり、１、２年生の新チームで再出発。松本健吾新監督（３４）は「応援されるチーム」を合言葉に前へ進んでいく。最後まで全力でグラウンドを駆け回った。地区大会初戦に報道陣が２０社以