このお話は主人公・苗さんが、がんと闘った様子を兄目線で描いています。医師から余命宣告され、残された時間を自宅で家族とともに過ごしていました。闘病中の妹に対して、ツラい思いを抱えているのは父も同じでした…。著者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品『卵巣がんと私』をダイジェスト版でごらんください。 ©tsukimama34 ©tsukimama34