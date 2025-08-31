「プロレス・マリーゴールド」（３０日、後楽園ホール）シングル最強を決める「ドリーム・スターＧＰ」のリーグ公式戦で、エースでワールド王者の林下詩美（２６）と今年５月に電撃入団したスーパーフライ級王者の岩谷麻優（３２）が、スターダム時代の２３年８月以来、２年ぶりにシングル戦で激突し、時間切れで引き分けとなった。ハイスピードで技を掛け合う１５分間を終えた両者は互いに大の字となった。岩谷は寝転がった