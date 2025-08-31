◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）虎の主砲に一歩も引かなかった。巨人のドラフト５位ルーキー左腕・宮原駿介がほえた。２―３の８回に登場。甲子園初登板で１死二塁から佐藤輝と対決。７球目、最後はカットボールでバットは空を切った。「マジで緊張しました。あんないい場面で投げさせていただいて、すごく経験になりました」。奪った３つのアウトは、全て三振だった。先頭・中野を外角低めのカット