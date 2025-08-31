◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）“持ち場”が変わっても岡本は快音を響かせた。出場試合では今季全試合で４番を担ってきたが、１８年の６月１日オリックス戦（京セラＤ）以来、約７年ぶりに３番でスタメン出場。マルチ安打をマークして存在感を発揮した主砲は「僕はずっと（打順は）何番でもいいと言っているので、関係ないですね」と淡々と振り返った。好機を演出し続けた。より多く打席を回す狙い