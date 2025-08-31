¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À3¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¹Ã»Ò±à¡Ë3¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤Èµ¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¡£¤³¤ì¤Ç44»î¹ç¡Ê43¥¤¥Ë¥ó¥°¡ËÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¼«¿È¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜµ­Ï¿¤ò¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â1¤Ä¿­¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«3¿Í¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¡Ê¸å¤í¤Ë¡ËÅÏ¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×3¼ÔËÞÂà¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´°Î»¤ò¼¨¤·