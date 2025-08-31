寒さが増す季節、おしゃれを楽しみながらも「防寒」や「インナーの透け感」に悩む女性は多いのではないでしょうか。そんな声に応えるべく、ASTIGUから新作インナーが登場しました。保温性を備えた【暖】シリーズと、透けにくさにこだわった【肌】カップ付きタンクトップが新たにラインアップ。ファッションを邪魔せず、日常をもっと快適にする機能派インナーをご紹介します。 防寒と美しさを両立する【暖