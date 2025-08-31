「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）肩と目で阪神優勝マジック１桁突入を演出した。４試合連続スタメンの熊谷敬宥内野手が、九回守備でビッグプレーをやってのけ、五回は決勝点となる押し出し四球。「フォアボールでしたけど、しっかりチームを勝利に導けたので良かったと思います」とクールに胸を張った。この日は左翼でスタメン。３試合連続で異なるポジションでの先発出場も問題なし。守備力でチームを救った。１点