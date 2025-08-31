「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）登場曲の「オセロ」が流れると、この回は大丈夫という雰囲気を漂わせる。阪神・及川雅貴投手が巨人打線に高い壁となって立ちはだかった。リーグトップの５６試合登板も疲れを感じさせるどころか、切れ味抜群。「シーソーゲームだったので、六回以降をゼロでいけたのがデカかった」。涼しい顔で任務を完了した。１点リードの七回。１番からの好打順だった。簡単に２死としたが、岡本