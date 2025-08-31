「日本ハム２−６楽天」（３０日、エスコンフィールド）覚悟を秘めたフォースだったが、最後は完敗だった。日本ハムは「ＳＴＡＲＷＡＲＳＷＥＥＫ」の２戦目は痛すぎる逆転負け。二回以降は４度先頭打者が出塁するも二塁すら踏めない展開に、取材対応のなかった新庄剛志監督は短いコメントで鼓舞した。「明日勝って２勝１敗にすっぞ！！」指揮官自ら歩み寄る珍しいシーンもあった。八回に入ったころ、ベンチ最前列で逆