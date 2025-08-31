「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）アイブラック兄弟が甲子園に３１日ぶりの六甲おろしを響かせた。阪神・森下翔太外野手（２５）が初回に自己最多タイの７３打点目となる適時二塁打を放つなど今季９度目の猛打賞。佐藤輝明内野手（２６）も三回に一時勝ち越しの右前適時打を放つなどマルチ安打。連敗を止め、優勝マジックはついに１桁の「９」。さあカウントダウンや。アイブラック兄弟がまたしても甲子園を熱狂させ