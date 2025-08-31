「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）四球が失点につながり流れをつかめない展開。巨人先発・井上温大について阿部慎之助監督も「もう四球が絡んでの失点。（前々回登板と）全く似たような感じだったね」とため息交じりで振り返った。初回には不振の先頭・近本を四球で歩かせ、１死二塁から森下の中前適時二塁打で先制点を献上。同点の三回も１死から中野への四球を起点に勝ち越され、再び同点で迎えた五回も先頭の近本