¡Ô»¥ËÚ¶¥ÇÏ½ÐÍè»ö¡õÀ©ºÛ¡Õ¡Ú¶¥Áö½ü³°¡Û¢¦12R¡Ä¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡Êº¸Á°»è¥Ï¹Ô¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦6R¡Ä¾¾²¬¡Ê·è¾¡Àþ¼êÁ°¤Ç¤Î¸æË¡¡Ë¢¦9R¡ÄÃÓÅº¡ÊÄ¾ÀþÆâ¼Ð¹Ô¡Ë